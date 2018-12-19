Забудовник не зміг у суді скасувати рішення про знесення скандальної багатоповерхівки на Личаківській

Вчора, 18 грудня, Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін постанову Личаківського районного суду, який ще у 2017 році зобов’язав знести незаконно збудовану багатоповерхівку на вул. Личаківській, 259. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«ТзОВ „Лідер Моноліт“ розпочав будівельні роботи без отримання вихідних даних — містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, без належним чином розробленого та затвердженого проекту на будівництво. Також було внесено недостовірні дані в декларацію про початок виконання будівельних робіт, внаслідок чого реєстрацію вказаної декларації було скасовано (наразі у ТзОВ „Лідер Моноліт“ відсутній документ на право виконання будівельних робіт)», – розповів начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові Володимир Цабак.

Ще у 2016 році Інспекція ДАБК у м. Львові подала позовну заяву до Личаківського районного суду про знесення самочинного збудованого об’єкта — багатоквартирного житлового будинку із офісними приміщеннями на першому рівні по вул. Личаківській, 259.

У 2017 році суд повністю задоволив цю позовну заяву і постановив знести скандальну забудову. Також ТзОВ «Лідер Моноліт» мало компенсувати всі витрати, пов’язані зі знесенням цього об’єкта.

Натомість ТзОВ «Лідер Моноліт» подало апеляційну скаргу на згадану постанову суду першої інстанції.

І тепер Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін постанову Личаківського районного суду. Відтак Інспекція ДАБК виграла рішення.

«Всі забудовники повинні буди законослухняними. Ніхто не має права порушувати закон і обдурювати громаду міста. Тому ми закликаємо мешканців перед тим, як купувати квартири у новобудовах, перевіряти інформацію щодо усіх дозволів на будівництво. Будинок на вул. Личаківській збудований без відповідних дозволів. Рішення, яке вчора прийняв суд – справді історичне для громади Львова. Сподіваємось, невдовзі воно буде виконане. За такою ж процедурою будемо працювати щодо всіх інших об’єктів, які збудовані поза законом», – наголосив керівник юридичного відділу Інспекції ДАБК у м. Львові Святослав Кіндратів.

Після отримання виконавчого документу Інспекція ДАБК буде вживати заходи щодо виконання цього рішення суду.

Зазначимо, це вперше у Львові Інспекція ДАБК отримала перемогу в суді з позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Лідер Моноліт» зареєстроване за місцем скандальної багатоповерхівки – на вул. Личаківській, 259. Його засновником є бізнесмен, власник «Львівського холодокомбінату» Богдан Копитко.

Основний вид діяльності компанії вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель, розмір її статутного капіталу становить 4 млн грн.

Нагадаємо, влітку 2016 року на Богдана Копитка чинили замах. У підриві автомобіля підозрювали п’ятьох осіб. Внаслідок вибуху тоді загинули три людини.