В Україні повністю вакцинували 29% колективів шкіл

В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл. Ще 23% вакциновані однією дозою. Про це в етері Громадського радіо заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки України Юрій Кононенко.

Примусового вакцинування для працівниць та працівників шкіл немає. Так само ані діти, ані освітяни не муситимуть тестуватися на коронавірус.

«Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян – це 29%. І 23% – ще 145,5 тисяч людей – провакциновані однією дозою», – розповідає Кононенко.

У Міносвіти такі показники вважають успішними. Але запевняють, що працюють над тим, аби збільшувати показники.

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«Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у зеленій зоні», – сказав він.

Юрій Кононенко пояснив, що обмеження залежать від епідеміологічної ситуації в регіоні та країні:

Зелена зона – заклади шкільної та дошкільної освіти працюють в очному режимі. Маски та соціальна дистанція залишаються серед вимог.

– заклади шкільної та дошкільної освіти працюють в очному режимі. Маски та соціальна дистанція залишаються серед вимог. Жовта та помаранчева – 80% колективів мусять бути вакцинованими або навчання переходить у дистанційний режим.

– 80% колективів мусять бути вакцинованими або навчання переходить у дистанційний режим. Червона зона – заборонене відвідування закладів освіти. Це не стосується дошкільних закладів та початкової школи.

Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки вже заявляли, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання. Більшість студентів у Львові новий навчальний рік теж розпочне офлайн. Детальніше читайте за цим посиланням.

Окрім того, напередодні Дня знань Міністерство охорони здоров’я закликало адміністрацію шкіл розглянути різні формати відзначення початку навчального року, в тому числі й альтернативні заходи на противагу традиційним лінійкам.

Додамо, що цьогоріч на Львівщині за шкільні парти сядуть понад 32 тисячі першокласників. Перший урок буде присвячений 30-річчю Незалежності України.

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