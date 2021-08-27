Метальниця Анастасія Москаленко здобула Україні «срібло» Паралімпіади

21-річна українка Анастасія Москаленко здобула «срібло» у метанні булави (клас F32) на Паралімпійських іграх у Токіо–2020, передає кореспондент Львівського порталу.

Анастасія Москаленко встановила найкращий результат в кар’єрі – 24.73 м, проте поступилася представниці Польщі Розі Козакоській, яка ідеально виконала третю спробу, і метнула булаву на 28.74 м. Замкнула трійку переможців представниця Алжиру.

Зазначимо, що Анастасія Москаленко – українська легкоатлетка-паралімпієць з ураженнями опорно-рухового апарату. У доробку представниці Дніпровщини є титул чемпіонки світу 2019 року у штовханні ядра, який вона здобула у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

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До слова, фінальні змагання у секторі штовхання ядра (клас F32), на Паралімпіаді у Токіо відбудуться 1 вересня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що першу золоту нагороду здобула плавчиня Єлизавета Мерешко, другу – пауерліфтерка Мар’яна Шевчук, а третє «золото» принесла плавчиня Анна Стеценко.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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