Україна виборола перше «золото» на Паралімпійських іграх-2020

Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола першу для України золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Про це повідомило Суспільне.

29-річна плавчиня Мерешко здобула медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Українка фінішувала з часом 33.11 с, випередила на 0.04 с американку Маркс. А «бронза» дісталася 17-річній Анні Гонтар – українка фінішувала третьою з часом 33.40.

Зазначимо, що дебютну нагороду для української команди – «бронзу» здобула фехтувальниця Євгенія Бреус.

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Загалом Україна вже здобула «срібло», яке вибороли плавці Антон Коль, Максим Крипак й Олексій Вірченко та фехтувальники Артем Манько й Олена Федота, а «бронзу» – фехтувальниця Євгенія Бреус та плавчиня Ганна Гонтар.

Нагадаємо, ми підібрали історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо на Паралімпійських іграх-2020.

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