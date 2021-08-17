Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються у 15 видах спорту за нагороди на одній із найголовніших спортивних подій чотириріччя.

У складі збірної України – восьмеро спортсменів зі Львівщини, які боротимуться за нагороди у п’яти видах спорту. Тож Львівський портал коротко розповідає історію успіху кожного з них.

Фехтування на візках:

38-річний Антон Дацко – представник Львівщини на Паралімпіаді-2020. Він є майстром спорту міжнародного класу, багаторазовим призером і переможцем Чемпіонатів і Кубків України, Європи та Світу в особистих і командних змаганнях.

Антон братиме участь у Паралімпійських іграх не вперше. Він вже встиг здобути «срібло» на літніх Іграх 2012 року та у 2016 році стати чемпіоном.

Фактично з 2011 року він займав призові місця на всіх змаганнях, у яких брав участь.

Як відомо, у 16 років із ним стався нещасний випадок. Хлопець заліз на дерево, але не помітив ліній електропередач – впав та зазнав травми хребта грудного відділу.

За чотири роки у його життя прийшов спорт. Перед тим, було спеціалізоване професійне училище та реабілітація. Саме під час неї майбутній призер пізнавав спорт. У той час із спеціальних секцій для людей з інвалідністю були лише фехтування та стрільба з лука. Відтак, хлопець обрав фехтування.

Попри спорт, Антон Дацко є активним громадським діячем. Він бере участь в різних заходах із пропагування спорту для дітей та людей з інвалідністю, зокрема в рекреаційних іграх, покращення інфраструктури міст з огляду на людей на візках тощо.

Серед спортсменів, які представлятимуть Україну у фехтуванні на паралімпіаді є і 34-річний львів’янин Андрій Демчук. Він заслужений майстер спорту України та науковцем.

Попри спортивну кар’єру, він є кандидатом технічних наук. Андрій має дві вищі освіти та викладає комп’ютерні технології в НУ «Львівська політехніка» та вважає це своєю основною роботою.

У Андрія Демчука від народження одна стопа була більшою ніж інша. З часом це почало впливати на здоров’я, а в 19 років довелося ампутувати ногу. Після цього він не опустив рук, а вирішив професійно зайнятись спортом. У 2016 році він став чемпіоном літніх Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

Чоловік також займається благодійністю та волонтерською діяльністю. Постійно відвідує в львівському госпіталі воїнів, які під час бойових дій на Сході втратили кінцівки.

Після перемоги у змаганнях з фехтування на Паралімпіаді в Ріо Андрій Демчук заявив, що присвячує свою медаль загиблим воїнам АТО, серед яких є його друзі.

29-річна львів’янка Наталія Морквич також випробовуватиме свої сили на Паралімпійських іграх у Токіо. Вона є чемпіонкою та призеркою Європи і Світу із фехтування на візках.

Наталія є володаркою понад сотні нагород з українських та міжнародних змагань, багаторазовою призеркою Кубку світу з фехтування на візках та чемпіонкою світу 2015 року.

Нещодавно львів’янка здобула золоту медаль на Кубку світу і фехтування на візках на рапірі, що відбувся у Варшаві.

Наталія стала параолімпійкою через втрату ноги після аварії у 2007 році. Її могли ще врятувати, якби терміново доправили до лікарні або хоча б зафіксувати пошкоджену ногу на місці події, але винуватці ДТП втекли.

Під час реабілітації дівчині запропонували займатись спортом. Наталія погодилася, а вже за декілька місяців вона поїхала на відкритий Кубок Білорусі та виграла перші медалі – «срібло» та «бронзу».

Настільний теніс:

Представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Токіо 34-річний представник Львівщини Віктор Дідух. У 2012 році йому ампутували ногу через пухлину.

Віктор– фахівець з настільного тенісу, майстер спорту міжнародного класу та заслужений тренер України.

Чоловік виріс у родині спортсменів і став одним із найпотужніших гравців у настільний теніс в Україні та світі. У 2016 році Віктору Дідуху підкорилась першість Паралімпійських ігор у Ріо.

Легка атлетика:

Також представлятиме Україну на Паралімпіаді в Токіо 38-річний представник Львівщини Роман Павлик.

Чоловік має безліч титулів: майстер спорту міжнародного класу, чотириразовий Паралімпійський чемпіон, срібний та бронзовий призер 2008 та 2012 років, володар двох золотих і срібної медалей в бігу на Паралімпійських іграх 2008 року, багаторазовий чемпіон України на коротких дистанціях та стрибках у довжину, чемпіон Європи у стрибках в довжину та чемпіон світу.

Як відомо, Роман Павлик мало не загинув від браку кисню під час пологів. Народився увесь синій, а дихати самостійно почав лише на третій день. З часом йому поставили діагноз – дитячий церебральний параліч. Хвороба дала ускладнення, тому на одне вухо він не чує зовсім, а з другим є проблеми і використовуються слухові апарати.

Захоплювався спортом ще зі школи. У 18 років потрапив до складу паралімпійської збірної України. Пізніше почалися міжнародні старти, прийшли перші перемоги на стадіонах Європи та наступні спортивні висоти.

У доробку Романа Павлика 7 нагород Паралімпійських ігор, серед яких чотири перемоги.

За нагороди Олімпійських ігор у Токіо боретиметься і 31-річна львів’янка Орися Ільчина.

Вона майстер спорту міжнародного класу із легкої атлетики та учасник літніх Паралімпійських ігор 2012 й 2016 року.

Жінка займається спортом понад 11 років. Вона є чемпіонкою із метання диску та багаторазовою призеркою Чемпіонату світу та Європи. Також – учасницею двох Паралімпіад. Найвище досягнення жінки – четверте місце в Ріо-де-Жанейро.

У паралімпійському спорті Орися опинилась через втрату зору, коли в 14-15 років перехворіла гострим синуситом.

Стрільба з лука:

42-річний лучник із Львівщини Сергій Атаманенко також позмагається за медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Чоловік – майстер спорту міжнародного класу, дворазовий бронзовий призер Чемпіонату Європи 2016 року, чемпіон та бронзовий призер Кубку Європи 2017 року та чемпіон міжнародного турніру 2020 року.

Сергій є паралімпійцем через ураження опорно-рухового апарату і в 2000 році здобував для України срібну медаль Паралімпіади у Сіднеї.

39-річна Роксолана Дзьоба-Балян – українська лучниця та представниця Львівщини на Паралімпійських іграх.

Вона майстер спорту України міжнародного класу, срібна призерка Чемпіонату світу 2013 року та чемпіонату Європи 2016 року.

Жінка пересувається за допомогою інвалідного візка.

Роксолана є спортсменкою-паралімпійкою через ампутування двох ніг. Коли їй було 17, потрапила під електричку. Саме після реабілітації тренер запропонував їй займатися стрільбою з лука, а Роксолані ідея дуже сподобалася.

Як відомо, паралімпіада-2020 відбуватиметься із 24 серпня по 5 вересня. На жаль, через пандемію коронавірусу змагання проходитимуть без глядачів у залі.

Загалом Участь у Паралімпіаді цього року візьмуть понад 4000 спортсменів з різними порушеннями.

Довідково: Паралімпійські (параолімпійські) ігри — міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Традиційно їх проводять після Олімпійських ігор, а починаючи з 1992 — на тих же аренах, що й Олімпійські ігри. 2001 року ця практика закріплена угодою між МОК і Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК). Літні Паралімпійські ігри проводяться з 1960 року, а зимові Паралімпійські ігри — з 1976 року.

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