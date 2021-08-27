Україна здобула друге «золото» на Паралімпійських іграх-2020

Українська паверліфтерка Мар’яна Шевчук стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 55 кілограмів. Вона здобула другу золоту медаль для української збірної на змаганнях у Токіо. Про це пише Громадське.

Це перша Паралімпіада для 25-річної українки. У першій же спробі Шевчук взяла вагу 125 кілограмів, друга і третя спроби (128 і 133 кілограми) виявилися невдалими.

Попри це спортсменка стала переможницею змагань. «Срібло» та «бронзу» забрали китайська та турецька паверліфтерки.

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Медаль Шевчук стала другою золотою для української збірної на цих змаганнях. У перший день змагань перше місце у плаванні посіла Єлизавета Мерешко.

Загалом у третій день змагань Україна вже здобула 8 медалей: одне «золото» з паверліфтингу, два «срібла» – у метанні списа та плаванні, чотири «бронзи» – у стрибках у висоту, дзюдо (2 медалі) та велоспорті.

Наразі у медальному заліку – де місце залежить від кількості «золота» – українська збірна на 10 місці. А за кількістю медалей – на 5-му. Українські паралімпійці вже здобули 17 медалей.

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Фото: AP