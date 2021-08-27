ОСТАННІ НОВИНИ

Україна здобула друге «золото» на Паралімпійських іграх-2020

Вероніка Рой

|

Українська паверліфтерка Мар’яна Шевчук стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 55 кілограмів. Вона здобула другу золоту медаль для української збірної на змаганнях у Токіо. Про це пише Громадське.

Це перша Паралімпіада для 25-річної українки. У першій же спробі Шевчук взяла вагу 125 кілограмів, друга і третя спроби (128 і 133 кілограми) виявилися невдалими.

Попри це спортсменка стала переможницею змагань. «Срібло» та «бронзу» забрали китайська та турецька паверліфтерки.

Реклама партнерів

Медаль Шевчук стала другою золотою для української збірної на цих змаганнях. У перший день змагань перше місце у плаванні посіла Єлизавета Мерешко.

Загалом у третій день змагань Україна вже здобула 8 медалей: одне «золото» з паверліфтингу, два «срібла» – у метанні списа та плаванні, чотири «бронзи» – у стрибках у висоту, дзюдо (2 медалі) та велоспорті.

Наразі у медальному заліку – де місце залежить від кількості «золота» – українська збірна на 10 місці. А за кількістю медалей – на 5-му. Українські паралімпійці вже здобули 17 медалей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: AP

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів