Керівництво лікарні у Соснівці збільшило собі зарплати, хоча медикам боргують майже 2 млн грн

Держслужба України з питань праці виявила, що керівництво Соснівської міської лікарні збільшило собі оклади та премії, хоча медпрацівникам не виплатили 1,7 млн грн зарплати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Так, Держпраці провела перевірку у Соснівській міській лікарні, де медики нещодавно оголосили голодування через зарплатні борги. Інспектори виявили, що у медзакладі порушують строки виплати зарплати, а також перераховують платню не в першочерговому порядку.

Загалом за квітень-червень працівникам лікарні боргують 1,7 млн грн. Своєї зарплати не отримали 72 медики та 19 осіб, які вже звільнились.

Крім того, під час перевірки встановлено, що керівництво «врізало» платню всім працівникам лікарні, хоча собі натомість збільшило посадовий оклад і розмір премії.

Реклама партнерів

«Встановлено, що у травні відбулося зменшення тарифних ставок і посадових окладів всіх працівників закладу. Паралельно з цим зафіксовані факти збільшення посадових окладів чотирьом керівникам та встановлення премій керівнику закладу. Зазначимо, що це відбувалося за наявності заборгованості із виплати заробітної плати», – кажуть в уряді.

Матеріали перевірки Держпраці вже скерувало у поліцію. Такі порушення класифікують за ст.175 ККУ (умисна невиплата заробітної плати медичним працівникам).

Водночас у Кабміні наголошують: безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно, карається штрафом від 8500 до 17 000 грн або виправними роботами терміном до двох років, або дворічним позбавленням волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, про проблеми з фінансуванням Соснівської лікарні відомо вже кілька років, однак посадовці довгий час не знали, що з цим робити.

Ще на початку 2021 року працівники лікарні у Соснівці голодували, бо через коронавірусний карантин медзаклад майже рік фактично перебував у стані простою (призупинена планова госпіталізація). Медикам довелось працювати за зменшені зарплати, які ще й затримували, тож частина працівників почала звільнятись.

У ЛОДА своєю чергою закликали медиків-протестувальників «поставитися з розумінням» до обмежень, спричинених коронавірусом. Нещодавно Червоноградська міськрада виділила 400 тисяч грн, аби покрити хоча б частину боргу перед медиками.

Тим часом у Нацслужбі здоров’я України кажуть: причиною фінансової скрути Соснівської лікарні є некомпетентне керівництво, яке не змогло організувати роботу медзакладу так, щоб отримувати більше коштів за надані пацієнтам послуги. Витрати на зарплату вдвічі більші від тих коштів, які лікарня отримує від НСЗУ.

Через борги зі зарплати медикам Соснівської лікарні прокуратура відкрила кримінальну справу.

Додамо, що Соснівська лікарня обслуговує 11 тисяч мешканців містечка. Тут є відділення сімейної медицини, а також у медзакладі проходять реабілітацію пацієнти з порушеннями опорно-рухового апарату та неврологічними порушеннями. Із початку 2000-х років, коли лікарню заснували, і дотепер керівником був Богдан Баранюк. Цьогоріч у квітні він звільнився і не захотів публічно коментувати таке своє рішення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.