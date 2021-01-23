Посадовці не знають, що робити з лікарнею у Соснівці, якій бракує фінансування

Львівській обласній лікарні відновного лікування №3 у Соснівці бракує коштів на існування. Проблема з фінансуванням «висить» ще з минулого року, але ні самим медикам, ні посадовцям досі не вдалося її вирішити. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У Львівській облраді знову підняли питання фінансування лікарні відновного лікування у Соснівці. На місце нещодавно виїжджала депутатська комісія з питань охорони здоров’я, аби з’ясувати, чи змінилась ситуація.

Потреба медзакладу у фінансуванні становить 7,9 млн грн, тоді Нацслужба здоров’я України виплачує за надані пацієнтам послуги вдвічі менше – 3,6 млн грн. Аби якось поліпшити фінансове становище, керівництво лікарні нещодавно ввело деякі платні послуги, але і вони не вирішують ситуацію.

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«Тут ввели платні послуги, але за два місяці таким чином заробили 139 тисяч гривень. Навіть якщо це помножити на 12 місяців року, зрозуміло: сума не покриває фінансової діри», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, влітку 2020 року лікарню відновного лікування №3 у Соснівці хотіли об’єднати із військовим госпіталем у Винниках. Таке рішення у Львівській ОДА запропонували, зважаючи на рекомендацію Нацслужби здоров’я та з метою кадрової й фінансової оптимізації.

Втім лікарню в Соснівці таки не приєднали до винниківського госпіталю, бо нібито Червоноградська міська рада мала взяти її на свій баланс і, відповідно, дофінансовувати.

Зараз в міськраді Червонограда кажуть, що не можуть взяти під опіку лікарню у Соснівці та дофінансовувати її потреби.

«Присутність на цій території шахт, великої кількості ветеранів АТО/ООС, які потребують реабілітації після отриманих травм, робить працю лікарів закладу дуже важливою. Але без фінансування лікарня не зможе надавати належні послуги пацієнтам», – наголосила голова медичної комісії облради Анна Ярмола.

Відтак керівнику лікарні дали час до 15 лютого, аби напрацювати шляхи виходу з фінансової кризи та подати відповідні пропозиції на розгляд комісії.

Додамо, що лікарня відновного лікування №3 у Соснівці обслуговує не лише мешканців Червоноградської громади, а й прилеглих районів.

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