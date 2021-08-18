На виплату зарплатних боргів медикам у Соснівці виділили 400 тисяч гривень

Червоноградська міська рада виділила гроші на виплату зарплатних боргів медикам Соснівської міської лікарні, які напередодні оголосили голодування. Про це повідомила голова профспілкової організації медзакладу Оксана Гладун, передає Львівський портал.

Так, 17 серпня на сесії Червоноградської міської ради виділили 400 тисяч гривень з резервного фонду на виплату заборгованостей медикам.

Днем раніше, 16 серпня, медики Соснівської лікарні вирішили призупинити акцію голодування.

Нагадаємо, медики Соснівської міської лікарні, що на Львівщині, оголосили голодування через невиплату зарплатного боргу за 3 місяці, а також вимагали забезпечення сталої роботи медичного закладу, який обслуговує 11 тисяч жителів Соснівки. Відомо, що борг перед медиками становить 3 мільйони гривень.

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Згодом у НСЗУ пояснили, чому медики Соснівської лікарні не отримали зарплат. Там заявляють, що медзаклад отримує кошти від Національної служби здоров’я, однак через нездатність правильно ними розпоряджатися і управляти закладом виникли проблеми з виплатою заробітної плати.

Додамо, через заборгованість заробітної плати медикам Соснівської міської лікарні прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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