Медсестри та санітарки лікарні у Соснівці оголосили голодування

26 медсестер та санітарок Львівської обласної лікарні відновного лікування №3 у Соснівці оголосили голодування через те, що медзаклад перебуває у стані простою у зв’язку з карантинними обмеженнями. Медики вимагають відновити планову госпіталізацію, аби пацієнти могли проходити реабілітацію. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила медсестра, голова профспілки лікарні Ольга Іванчина.

Лікарня відновного лікування у Соснівці близько 10 місяців перебуває у простої. За словами Ольги Іванчин, медсестри та санітарки отримують лише ⅔ від тарифної ставки. Тобто «на руки» окремі співробітниці отримують зарплату в розмірі 2600 грн. Втім жінка наголошує, що вони оголосили голодування не через виплату заробітної плати, а для того, аби відновити госпіталізацію у лікарні. Наразі в акції беруть участь 26 медичних працівників. Серед них – медсестри, санітарки і фізичні терапевти.

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«Ми вирішили організувати акцію протесту, бо наша лікарня зараз є на простої. В адміністрації лікарні кажуть, що в країні діють карантинні обмеження і не дозволена планова госпіталізація. Ми з цим не згідні, бо у нас підписані договори Нацслужби здоров’я України на реабілітацію. Тому ми би мали надавати послуги. Натомість керівництво стверджує, що ми збиткове підприємство та не витягнемо. Акцію протесту розпочали не через заробітну плату чи заборгованості, а для того, аби відновити госпіталізацію. Ми хочемо працювати та надавати медичну допомогу. Наша лікарня потрібна людям після інсультів, людям, що перенесли різні травми, ми надавали дуже хороші послуги по реабілітації», – каже Ольга Іванчин.

Зауважимо, лікарня відновного лікування у Соснівці є комунальним закладом Львівської обласної ради. Раніше у ЛОР інформували, що лікарні бракує коштів на існування. Зокрема, потреба медзакладу у фінансуванні становить 7,9 млн грн, тоді як Нацслужба здоров’я України виплачує за надані пацієнтам послуги вдвічі менше – 3,6 млн грн. Для того, щоб поліпшити фінансове становище, керівництво лікарні ввело деякі платні послуги, втім це наразі не вирішило ситуацію.

«У зв’язку з недостатнім фінансування НЗСУ і оголошенням карантину – ми за свій рахунок безоплатно, ми находилися у відпусках до червня місяця. З червня місяця по вересень – вимушений простій, вересень-жовтень – працювали. З листопада знову на вимушеному простої. Вимушений простій з виплатою 2/3 окладу», – розповідав Суспільному керівник обласної лікарні відновного лікування №3 Богдан Баранюк.

Зазначимо, влітку 2020 року лікарню відновного лікування №3 у Соснівці хотіли об’єднати із військовим госпіталем у Винниках. Таке рішення у Львівській ОДА запропонували, зважаючи на рекомендацію Нацслужби здоров’я та з метою кадрової й фінансової оптимізації.

Втім лікарню в Соснівці таки не приєднали до винниківського госпіталю, бо нібито Червоноградська міська рада мала взяти її на свій баланс і, відповідно, дофінансовувати. Натомість тепер в міськраді Червонограда кажуть, що не можуть взяти під опіку лікарню у Соснівці та дофінансовувати її потреби.

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Фото: Трудова Галичина