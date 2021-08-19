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На двох вулицях Львова запрацюють камери автофіксації порушень ПДР

Ольга Денисяка

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З 20 серпня у Львові на вулицях Хуторівка та Володимира Великого запрацюють прилади автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошинський, передає Львівський портал.

Прилади контролю «КАСКАД» встановлять на вулиці Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год) та на вулиці Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год).

Зазначимо, раніше у Львові прилади автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху обіцяли встановити на восьми вулицях.

Як повідомляв Львівський портал, торік наприкінці грудня в Україні запрацювала система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. На дорогах Львівщини вже працюють три таких комплекси. Цьогоріч в області планують встановити ще 19 камер.  

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