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На Львівщині з’являться ще 19 камер фіксації порушень ПДР. Перелік доріг

Вероніка Рой

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Цьогоріч на дорогах державного значення на Львівщині планують встановити ще 19 камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це інформує Служба автомобільних доріг Львівщини.

Встановлення камер, які фіксуватимуть порушення ПДР на Львівщині, вже розпочали. Прилади контролю облаштовують на ділянках концентрації ДТП та з підвищеною аварійністю.

Загалом правопорушення на автошляхах області фіксуватимуть 21 камера, три з яких вже працюють на дорогах з кінця минулого року. Їх встановили на дорозі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську. Лише за перші кілька годин роботи перші три камери зафіксували понад 800 порушень ПДР на автомобільних дорогах Львівщини.

Цього року комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР запрацюють на таких автомобільних дорогах нашої області:

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  • на магістралі М-06 Київ – Чоп встановлять ще 8 камер: у Бродах, Суходолах, Дідилеві, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв’язки у Солонці – по одній одиниці та у Гамаліївці і Чишках – по дві одиниці;
  • 1 камера запрацює у селі Великий Дорошів на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
  • на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець з’являться 3 камери у таких населених пунктах: Підрясне, Івано-Франкове та Наконечне Перше;
  • 2 камери – у Рудному та у Зимній Воді на автотрасі Західний обхід міста Львова;
  • 1 камера – на дорозі М-11 Львів – Шегині у Бартатеві;
  • 2 камери – на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк в межах населених пунктів Вислобоки та Ременів.

Як повідомляв Львівський портал, торік наприкінці грудня в Україні запрацювала система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР.

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