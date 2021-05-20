У Львові запрацюють камери автофіксації порушень ПДР. Де їх встановлюють?

У Львові почали встановлювати комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Планується, що вже цьогоріч у червні вони запрацюють на восьми вулицях міста. Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів в.о. начальника управління безпеки міста Андрій Білий, передає Львівський портал.

За його словами, камери автофіксації порушень ПДР закуплять за державні кошти. Вартість одного такого комплексу становить близько мільйона гривень.

«Наразі такі камери безпосередньо в місті стоять лише в Києві.У Там їх встановили за кошти місцевого бюджету у кількості 50 штук. Також ці комплекси є на дорогах державного значення. Більше жодне місто не встановлювало камери, що фіксують порушення та генерують постанови. Львів – перше місто, яке самостійно ці камери не купувало», – зазначив Андрій Білий.

Посадовець зазначив, що у Львові є понад 40 місць концентрації ДТП. З них було визначено 15 місць, де причиною ДТП є саме перевищення швидкості. Відтак у кінцевому результаті обрали 8 вулиць, на яких встановлять комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР.

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«З вівторка на цих вулицях почали встановлювати камери. Думаю, що до кінця тижня завершать їх встановлення. З наступного тижня у тестовому режимі почнемо вмикати. А з червня вони працюватимуть на фіксацію. Відповідно далі уповноважений орган буде складати постанови на порушників», – каже Андрій Білий

Камери автофіксації порушень ПДР встановлять на таких вулицях Львова:

вулиця Хуторівка, 4б

вулиця Стрийська, 109

вул. Стрийська, 35

вул. Княгині Ольги, 100

Вул. Володимира Великого, 51

вул. Шевченка, 386

перехрестя вул. Сихівська і вул. Кавалерідзе

вул. Стуса, 18А

Посадовець нагадав, що в Україні в усіх населених пунктах є обмеження швидкості 50 км/год.

Як повідомляв Львівський портал, торік наприкінці грудня в Україні запрацювала система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. На дорогах значення на Львівщині вже працюють три таких комплекси. Цьогоріч в області планують встановити ще 19 камер.

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