На дорогах Львівщини запускають систему фото/відеофіксації порушень ПДР

У Львівській області запускають систему автоматичної фото та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – зазначив він.

Розміщення камер:

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на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Зазначається, що ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

При цьому Олексій Білошицький додав, що у перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз, за його словами, ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери.

Варто додати, наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.

Як повідомляв Львівський портал, із 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Зокрема, ми інформували, що на Львівщині збираються встановити 5 комплексів автоматичної фіксації (КАФ).