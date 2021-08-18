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В Україні понад 80% усіх померлих від COVID-19 – люди старші 60 років

Дарина Романишин

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Станом на суботу, 14 серпня, в Україні від коронавірусу померли понад 53 тис. людей, з них понад 43,5 тис. – у віці 60+. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, станом на середину серпня від COVID померло 53 255 осіб, з них 43 566 – старші за 60 років. Такі дані свідчать про те, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусу. Чим старша особа – тим вищий цей ризик.

Частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років – 52% (28 033).

Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація.

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Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще не потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти COVID на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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