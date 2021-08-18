Україна офіційно визнала covid-вакцину від Johnson & Johnson

Кабінет міністрів України додав вакцину Janssen (Johnson & Johnson) в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат, пише УНН.

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 серпня.

Вакцину Janssen додали в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат. Її особливість в тому, що потрібна лише одна доза.

Зазначимо, у липні цього року в Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 фірми Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

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Janssen – це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Наразі щеплення в Україні проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Нагадаємо, що covid-сертифікат (covid-паспорт) в Україні розробляють з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ. Цей документ містить не лише дані про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після коронавірусу.

Сovid-сертифікат обов’язково міститиме QR-код, отримати його можна також і в паперовій формі. Термін дії такого документу становить лише пів року.

Натомість українці, які отримали два щеплення проти коронавірусу, також можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати лише в паперовій формі у свого свого сімейного лікаря. Він є міжнародного зразка, тому також дозволяє виїзд за кордон.

Однак за кордоном таке свідоцтво буде дійсним, якщо вказану у ньому вакцину визнала ВООЗ для екстреного застосування. Більше деталей про цей документ – за цим посиланням.

Нагадаємо, про введення covid-паспорта світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.

Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планували ще з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

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