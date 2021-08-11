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Понад 2,5 мільйона українців повністю провакцинувались проти коронавірусу

Наталя Дуляба

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Два необхідні covid-щеплення зробили вже більше ніж 2,5 мільйона українців, відтак вони є повністю провакциновані від цієї недуги. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, станом на 11 серпня в Україні перше щеплення проти коронавірусу отримали 4 324 551 людина. Натомість ще 2 521 848 громадян вже пройшли повну вакцинацію.

Протягом вівторка, 10 серпня, прививки зробили 167 673 українцям, що є новим добовим рекордом. До цього найбільший показник за добу становив 167 383 щеплення, які зробили протягом 5 серпня.

Найбільше українців вакцинують американською Pfizer – 1 427 738 щеплень, далі йде китайська CoronaVac – 1 199 678 щеплень, трійку замикає Moderna – 822 932 щеплення.

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Нагадаємо, наприкінці липня в Україні стартував п’ятий етап вакцинації. Під час цього етапу covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Нещодавно МОЗ також дозволило вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. У таких випадках щеплення робитимуть лише американською вакциною Pfizer. Втім провакцинуватись зможуть не всі охочі, а лише окрема категорія підлітків. Всі деталі – за цим посиланням.

Тим часом у МОЗ уже заявили, що всі вакциновані українці з covid-паспортами можуть отримати привілеї при введенні нового локдауну.

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