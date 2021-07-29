В Україні у разі локдауну Covid-сертифікат може стати «перепусткою» до певних послуг, – МОЗ

У разі введення локдауну в Україні вакциновані проти коронавірусу особи зможуть отримати певні привілеї. Зокрема, внутрішній цифровий Covid-сертифікат у вигляді QR-коду надасть доступ українців до певних послуг. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Головний бенефіт вакцинованих людей у тому, що вони захищені. З іншого боку ми розуміємо й бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалась в інших державах, і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифікату. Він має стати умовною перепусткою», – пояснює головний санлікар.

Він зазначає, що зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки.

Реклама партнерів

«Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР чи антиген-тест. Якщо цей QR-код перевірятимуть охоронці тих же закладів, це може перетворитись на таку ж формальність, як сьогодні вимірювання температури на вході в торговельні центри. Скільки я відвідую публічні заходи, ніколи не стикався з випадками, коли температуру вимірюють лише формально/ Але справді, коли ми будемо продумувати такі заходи, обов’язково треба буде зберегти баланс між правами людини… Ми також розуміємо, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипокази», – додає Ігор Кузін.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіли 2 250 907 людей.

Зазначимо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.