Карантин в Україні продовжили до жовтня

Уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

За словами прем’єра, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

«Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, ще всередині червня уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Разом з цим, тоді Кабмін послабив низку карантинних обмежень.

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Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують зростання захворюваності. Науковці кажуть, що через поширення цього штаму загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Загалом по усій Україні понад 140 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». У Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

На Львівщині штам «Дельта» підтвердили сімом людям.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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