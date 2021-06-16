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Уряд продовжує карантин

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 серпня, але послаблює обмеження, зокрема контроль самоізоляції через додаток Мінцифри «Вдома» не буде здійснюватись.Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УП.

«Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток «Вдома». Це дасть змогу оновити додаток», – повідомив Денис Шмигаль.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження.

Нещодавно Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

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Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

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