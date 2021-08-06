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В аеропорту «Львів» запрацював пункт вакцинації. Графік роботи

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 6 серпня, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького запрацював пункт вакцинації проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

Пункт covid-вакцинації відкрили на першому поверсі терміналу «А» відразу навпроти стійок реєстрації. Тут використовують вакцини CoronaVac та Pfizer.

Наразі щеплення в аеропорту можуть зробити всі охочі пасажири, які прилітають або відлітають зі Львова. У перспективі вакцинуватись тут можна буде й всім охочим, проте такі наміри поки узгоджують.

Пункт вакцинації в аеропорту «Львів» працює з 09:00 до 18:00 год. Згодом його планують зробити цілодобовим, а тоді для того, аби отримати щеплення, треба буде зареєструватись.

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Нагадаємо, зараз на Львівщині працюють 17 центрів вакцинації. У кожному з них щеплення роблять однієї з чотирьох вакцин: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Станом на 5 серпня щеплення зробили вже майже 395 тисячам мешканців Львівщини, понад 144 тисячі із них вже отримали останню, другу дозу. Загалом проти коронавірусу в області збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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Фото: Facebook аеропорту «Львів»

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