В Моршині, де повністю провакцинували 66% населення, нема хворих на Covid, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що експеримент із covid-вакцинацією більшості дорослого населення у Моршині дав свій результат. У курортному містечку ще з кінця червня не фіксують нових хворих. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Дотепер у Моршині щепленнями проти коронавірусу охопили 72,4% місцевих мешканців, повністю провакциновано 66% населення. Це, як кажуть у МОЗ, вже дало результат – тут вже більше місяця немає жодного нового хворого на коронавірус.

«Зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на Covid-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня. 90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty)», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у середині квітня у Моршині, де населення становить менше 5 тисяч осіб, стартувала масова вакцинація мешканців від Covid. У межах експерименту хотіли провакцинувати 70% населення проти коронавірусу, щоб сформувати колективний імунітет до цієї недуги.

Станом на 3 серпня Covid-щеплення отримали 71% жителів Моршина, тобто 3 тисячі мешканців.

Як писав Львівський портал, проти коронавірусу на Львівщині вже провакцинували більше 385 тисяч мешканців. Дві необхідні дози препарату отримали понад 140 тисяч людей.

Загалом в області збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Додамо, що за темпами covid-вакцинації населення Львівщина посідає четверте місце в Україні.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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