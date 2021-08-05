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МОЗ поки що не готується до нового локдауну, – Ігор Кузін

Вероніка Рой

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Наразі ситуація з коронавірусом в Україні стабільна, тому Міністерство охорони здоров’я поки що не планує вводити новий локдаун. Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі Українського радіо.

«Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун», – зазначив Ігор Кузін.

Разом з тим головний санітарний лікар зазначив, що адаптивний карантин в Україні продовжать.

«Зараз ми використовуємо міри адаптивного карантину. Якщо ми бачимо проблеми в певній області, то відразу застосовуються обмежувальні засоби як на рівні області, так і по всій країні. Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні. Незважаючи на ріст захворюваності, ситуація контролюється, людям надається медична допомога і спалах локалізується на рівні громад або кластерів тих чи інших областей. А карантин буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються в державі», – додав він.

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Нагадаємо, в Україні коронавірус підтвердили 2 256 397 людей. За останню добу виявили більше тисячі нових хворих – це найбільше за останній місяць.

Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Саме через поширення цього штаму в країні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Загалом в Україні 143 офіційно підтверджених випадків захворювання на штам «Дельта». Не так давно у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам підозрюють ще у дев’ятьох мешканців області.

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