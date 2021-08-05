Covid в Україні: більше тисячі хворих, ще 25 померли

Станом на ранок четверга, 5 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1 052 нові випадки коронавірусу. Померли 25 українців, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 256 397 людей. Протягом середи, 4 серпня, діагноз встановили ще 1 052 новим хворим, серед них 37 медиків та 81 дитина.
Одужали за останню добу 542 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 25 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 049 людей, натомість одужали 2 188 815 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 187/13459
- Одеська – 75/2040
- Запорізька – 62/1898
- Харківська – 59/3161
- Вінницька – 57/3699
- Львівська – 55/3411
- Донецька – 55/2867
- Тернопільська – 46/1127
- Луганська – 46/287
- Дніпропетровська – 43/5648
- Чернігівська – 41/2495
- Херсонська – 40/1973
- Сумська – 39/725
- Київська – 36/2843
- Хмельницька – 32/1840
- Черкаська – 27/1703
- Миколаївська – 24/1191
- Чернівецька – 23/1567
- Житомирська – 23/2628
- Рівненська – 21/810
- Полтавська – 20/2733
- Закарпатська – 15/1508
- Івано-Франківська – 13/1236
- Волинська – 7/1049
- Кіровоградська – 6/1533.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.
Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
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Наталя Дуляба