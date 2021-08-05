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Covid в Україні: більше тисячі хворих, ще 25 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 5 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1 052 нові випадки коронавірусу. Померли 25 українців, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 256 397 людей. Протягом середи, 4 серпня, діагноз встановили ще 1 052 новим хворим, серед них 37 медиків та 81 дитина.

Одужали за останню добу 542 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 25 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 049 людей, натомість одужали 2 188 815 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 187/13459
  • Одеська – 75/2040
  • Запорізька – 62/1898
  • Харківська – 59/3161
  • Вінницька – 57/3699
  • Львівська – 55/3411
  • Донецька – 55/2867
  • Тернопільська – 46/1127
  • Луганська – 46/287
  • Дніпропетровська – 43/5648
  • Чернігівська – 41/2495
  • Херсонська – 40/1973
  • Сумська – 39/725
  • Київська – 36/2843
  • Хмельницька – 32/1840
  • Черкаська – 27/1703
  • Миколаївська – 24/1191
  • Чернівецька – 23/1567
  • Житомирська – 23/2628
  • Рівненська – 21/810
  • Полтавська – 20/2733
  • Закарпатська – 15/1508
  • Івано-Франківська – 13/1236
  • Волинська – 7/1049
  • Кіровоградська – 6/1533.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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