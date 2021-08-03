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На виплату заборгованих зарплат медикам психлікарні «Заклад» дадуть понад 7 млн грн

Наталя Дуляба

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120 звільненим працівникам Львівської обласної психіатричної лікарні «Заклад» обіцяють перерахувати заборговану зарплату. На ці потреби скерують 7,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Ліквідаційна комісія, яка працює в «Закладі», вже надала розрахунки, за якими мають виплатити заборговану зарплату медпрацівникам, звільненим у межах реорганізації. Йдеться про 7,4 млн грн, які мають перерахувати найближчим часом.

«Розрахунки ліквідаційної комісії ми отримали в середині липня. Облдержадміністрація завжди оперативно реагує на проблематику, пов’язану, насамперед, з виплатою зарплат, з проведенням «захищених» статей видатків обласного бюджету. Ситуація із «Закладом» – черговий тому приклад. В процесі реорганізації лікарні змінюється роботодавець, у зв’язку з чим виникла необхідність дофінансувати обласний заклад охорони здоров’я», – сказав заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Зазначимо, реорганізувати психлікарню у селі Заклад (колишній Миколаївський район) Львівська облрада вирішила у квітні цього року, аби оптимізувати надання психіатричної допомоги та зменшити використання бюджетних коштів.

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Відтак медзаклад у Закладі ліквідують і приєднають до обласної психлікарні на вул. Кульпарківській у Львові. Така оптимізація передбачає звільнення 120 медпрацівників, проте ще 163 переведуть на роботу до Львова. Медики з «Закладу» виступали проти такого рішення.

Як писав Львівський портал, про затримки з виплатою зарплати медики психлікарні «Заклад» говорили ще наприкінці 2020 року. Через це вони навіть перекривали трасу Київ – Чоп.

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