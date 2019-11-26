Колектив психіатричної лікарні у селі Заклад проти об’єднання з медустановою на Кульпарківській

Минулого тижня Львівська обласна рада намагалася реорганізувати психіатричну службу та змінити місце реєстрації психлікарні зі Львова на село Заклад Миколаївського району, але це питання не набрало необхідної кількості голосів. Своєю чергою, працівники психіатричної лікарні у селі Заклад заявили, що проти такої реорганізації. Про це сьогодні, 26 листопада, під час апаратної наради у Львівській ОДА сказала представниця профспілкової організації психіатричної лікарні «Заклад» Тетяна Микитка, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, Львівська обласна рада хотіла об’єднати психіатричну лікарню «Заклад», що знаходиться в однойменному селі Миколаївського району, до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, що розташована у Львові на вул. Кульпарківській. Тоді директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак пояснювала, обидві психіатричні лікарні доцільно об’єднати як юридично, так і адміністративно, адже «значна частина їхньої ліжкової мережі дублюється».

Крім цього, Львівська обласна рада планувала змінити місце реєстрації психлікарні, що у Львові на вул. Кульпарківській, на село Заклад.

Тетяна Микитка каже, що сьогодні в області є лише дві психіатричні лікарні. Відтак працівники психіатричної лікарні у селі Заклад вважають не доцільною таку реорганізацію.

«На Львівську область є всього дві психіатричні лікарні. Наша лікарня – це лікарня, а не якесь відділення. І чому зараз їх хочуть об’єднати? На сайті Львівської обласної ради є інформація про об’єднання психіатричної лікарні на Кульпарківській з лікарнею «Заклад», але вже з адресою в селі Заклад. Ми хочемо, щоб це були дві установи: лікарня на Кульпарківській окремо і наш медзаклад оремо. Нам завжди вводять у приклад Червоноградську лікарню і Дрогобицьку. Але хочу відзначити, що там маленькі корпуси. Наша лікарня на 430 ліжок, де є 430 пацієнтів та 454 працівники на даний час… В Україні йде війна. Хтось з вас спілкувався з тими людьми, які приходять звідти? А ми з ними спілкуємося. Вони потрапляють до нас в лікарні», – сказала Тетяна Микитка .

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський пообіцяв, що розбереться у цьому питанні.

«Ми переглянемо кроки, які планувалися роботи щодо реформ та об’єднань. По психіатрії хочу сказати, що надійшов проєкт постанови Кабінету міністрів України щодо реформ у сфері психіатрії. Ми підписали погодження без змін про те, що пропонує пані міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Власне, у сфері психіатрії розроблений детальний план щодо реформ у цій галузі», – сказав Мальський.

Нагадаємо, проти зміни реєстрації психіатричної лікарні на Кульпарківській виступила міська рада Львова та медична спільнота. Так, мер Андрій Садовий наголосив, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.