Львівська облрада таки реорганізує психіатричну лікарню «Заклад»

Депутати Львівської облради проголосували за припинення діяльності комунального некомерційного підпримєства психіатричної лікарні «Заклад», що розташована у селі Заклад Миколаївського району. Відтак, медзаклад приєднають до комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». Відповідне рішення затвердили на сесії 13 квітня.

Як нагшолошують обласні обранці, реорганізація установи не означає її закриття. Оскільки вона надалі обслуговуватиме пацієнтів. На меті лише скорочення адміністративно-управлінського апарату лікарні. Усі працівники будуть оформлені шляхом переведення у Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню.

Голова облради Ірина Гримак наголосила, що зважаючи на умови, у яких перебувають пацієнти, структуру лікарні просто необхідно рефоромувати. До того ж питання реорганізації лакарні обговрювалося вже давно.

Реклама партнерів

Зазначимо, що правонаступником майна, прав та обов’язків психіатричної лікарні «Заклад» є Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня.

Фото ЛОР

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook