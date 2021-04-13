ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська облрада таки реорганізує психіатричну лікарню «Заклад»

Юлія Осим

|

Депутати Львівської облради проголосували за припинення діяльності комунального некомерційного підпримєства психіатричної лікарні «Заклад», що розташована у селі Заклад Миколаївського району. Відтак, медзаклад приєднають до комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». Відповідне рішення затвердили на сесії 13 квітня.

Як нагшолошують обласні обранці, реорганізація установи не означає її закриття. Оскільки вона надалі обслуговуватиме пацієнтів. На меті лише скорочення адміністративно-управлінського апарату лікарні. Усі працівники будуть оформлені шляхом переведення у Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню.

Голова облради Ірина Гримак наголосила, що зважаючи на умови, у яких перебувають пацієнти, структуру лікарні просто необхідно рефоромувати. До того ж питання реорганізації лакарні обговрювалося вже давно.

Реклама партнерів

Зазначимо, що правонаступником майна, прав та обов’язків психіатричної лікарні «Заклад» є Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня.

Фото ЛОР

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...