У Славському змія вкусила ще одну людину

На Львівщині – чергова жертва плазунів. У Славському від укусу змії постраждав 40-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у неділю ввечері, 1 серпня, у Славському. Тут орієнтовно о 23:50 год. до лікарні госпіталізували чоловіка, якого вкусила змія.

Постраждалим виявився 40-річний бориславець. Його стан медики оцінили як легкий, тому після надання необхідної допомоги відпустили додому.

Нагадаємо, нещодавно змія вкусила 18-річну мешканку Славської громади просто на власному подвір’ї. Також через плазунів до лікарні потрапив 52-річний житель Славського.

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Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше двох десятків людей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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