Мешканець Славського опинився у реанімації після укусу змії

Через укус змії 52-річний житель Славського опинився у реанімаційному відділенні лікарні. Про це Львівському поталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Випадок трапився 11 липня близько 11:30 у селі Славське Стрийського району. 52-річного місцевого мешканця змія вкусила в стопу правої ноги

Постраждалого в стані середньої важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні. Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше десятка людей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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