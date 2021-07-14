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Змія вклала на лікарняне ліжко 18-річну мешканку Славської громади

Наталя Дуляба

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На Львівщині – нова жертва плазунів. 18-річну жительку Славської громади на власному подвір’ї вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок, 13 липня, у селі Верхня Рожанка, що в гірській частині Львівської області. Тут 18-річну дівчину вкусила змія просто на подвір’ї власного будинку.

Постраждалу забрали в лікарню, про її стан наразі нічого не відомо.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше двох десятків людей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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