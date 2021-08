У Туреччині через пожежі евакуюють туристів з готелів

Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на BBC.

Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п’ятизіркові готелі. Мер Бодрума опублікував у Twitter кадри, на яких видно, що вогонь все ще палає в неділю вранці.

Місцеві ЗМІ також опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

— EHA News (@eha_news) July 31, 2021