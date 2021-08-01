У Туреччині через пожежі евакуюють туристів з готелів

Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на BBC.

Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п’ятизіркові готелі. Мер Бодрума опублікував у Twitter кадри, на яких видно, що вогонь все ще палає в неділю вранці.

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Місцеві ЗМІ також опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum ▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей.

Як інформує Hurriyet, міністр сільського та лісового господарства заявив, що близько 107 із 112 лісових пожеж в Туреччині під контролем

Він сказав, що три пожежні літаки, дев’ять гелікоптерів, більше сотні пожежних машин і бульдозерів використовуються для гасіння пожежі в Мармарисі.

Як відомо, 30 липня два українські літаки вилетіли в Туреччину, щоб гасити лісові пожежі.

Що відомо про пожежі в Туреччині?

Пожежа розпочалася 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа займання є понад 1 тис. 500 га. Внаслідок вогню 4 особи загинули та 183 постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано.

Полум’я пошкодило понад 100 будівель. Рятувальні служби взяли під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжують гасити 20 осередків.

Станом на п’ятницю, 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден. Гасіння ускладнюється через сильний вітер та спекотну погоду.

Як повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, Україна готова повертати своїх громадян у разі погіршення ситуації з пожежою. Нині даних про постраждалих українців немає.

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