На Львівщині – 12 нових випадків Covid

На Львівщині станом на 1 серпня лабораторно підтверджено 138 176 випадків корона вірусної інфекції. За минулу добу виявили 12 нових хворих. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Протягом 31 липня в області провели 492 ПЛР-тести, які підтвердили 12 випадків коронавірусу. Серед нових хворих – 10 львів’ян.

За увесь час пандемії Covid підтвердили 138 176 людям. Від ускладнень інфекції померло 3690 (0 за останню добу) людей. Натомість побороти недугу зуміли 133 908 осіб (+ 28 за останню добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – початку осені.

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На Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усіх трьох пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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