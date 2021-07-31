На Львівщині 78-річна жінка обгоріла під час пожежі стерні

У п’ятницю, 30 липня, на Львівщині стались три пожежі пшениці та стерні. Під час одного із займань у Стрийському районі 78-річна жінка отримала опіки 35% тіла. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі головного управлінні ДСНС Львівщини.

Рятувальники розповідають, що о 13:46 год. отримали повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Київець Стрийського району і негайно виїхали до місця події.

Як з’ясувалось на місці виклику, пожежу загасили до прибуття рятувальників. Внаслідок пожежі отримала опіки I-II ступеню (35 % тіла) жінка 1943 року народження, яку у важкому стані госпіталізували в реанімацію 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова. Вогонь знищив стерню на площі 2000 кв.м.

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Також цього ж дня зранку загорілась стерня та пшениця в с. Нове Місто Самбірського району. Внаслідок пожежі вогонь знищив пшеницю на площі 7000 кв.м. та стерню на площі 10 000 кв.м.

Згодом загорілась стерня в с. Городилів Золочівського району. Рятувальникам вдалось загасити стерю на площі 20 кв.м.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%.

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