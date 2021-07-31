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За добу в Україні 150 тисяч людей вакцинувались від COVID-19

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 30 липня, проти COVID-19 вакцинували 150 080 людей. Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізовані – 61 861 людина. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Протягом доби працювали: 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення та 255 центрів вакцинації.

Загалом станом на 30 липня в Україні вже більше двох мільйонів людей отримали дві дози covid-вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 526 204 щеплення.

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Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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