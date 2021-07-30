«Укрзалізниця» продає нерухомість неподалік Шевченківського гаю. У Садового відреагували

«Укрзалізниця» виставила на продаж колишні відділення лікарні, розташовані в елітному районі Львова, – поблизу Шевченківського гаю. У мерії вже відреагували і визначили, що нові власники мають зберегти цінну забудову та не вирубувати дерева. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На порталі Prozorro.Sale «Укрзалізниця» виставила на продаж колишні відділення лікарні «Львівської залізниці», які розташовані на вул. Вільде, 41, вул. Чумацькій, 7 та на вул. Ніщинського, 2.

Це є елітний район Львова, відразу неподалік – Шевченківський гай. Ця місцевість також відома як «Професорська колонія».

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Загалом залізниця продає комплекс будівель загальною площею 2 562,6 м кв, який складається з:

пульмонологічного відділення (1142,5 м кв), хірургічного відділення (401,8 м кв), ревматологічного відділення з огорожами (289,5 м кв), дерматологічного відділення (542,7 м кв) складу з огорожами і естакадою (186,1 м кв).

Стартова ціна становить 7,84 млн грн. Аукціон відбудеться 11 серпня, подавати свої заявки можна до вечора 10 серпня.

На намір «Укрзалізниці» реалізувати своє майно в елітному районі вже відреагувала Львівська міська рада. Під час засідання 30 липня виконавчий комітет прийняв рішення, яким фактично зобов’язує майбутнього власника нерухомості зберегти «характер історичного кварталу» «Професорської колонії».

Як пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, рішенням передбачає збереження цінних історичних будівель і зелених насаджень на території «Професорської колонії», а також можливість формування пішохідних зв’язків з територією парку «Знесіння».

«Я б дуже хотів, щоб нові власники, які захочуть купити ці будівлі, чітко розуміли: вони – пам’ятні, їх не можна руйнувати, їх потрібно відреставрувати та привести до ладу. Важливо, щоб не було бажання зламати або збудувати щось. Ніхто не дозволить такого в парку робити», – зі свого боку наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що «Професорська колонія» – місцевість у Личаківському районі Львова, виникла наприкінці XIX – на початку ХХ століть як район вілл і особняків. Вона відділена від Шевченківського гаю та сусідніх місцевостей залізничною колією.

Тут переважають невеликі вілли від одного до трьох поверхів. У 1950-х роках на цій території спорудили декілька барачних будівель, згодом забудова відбувалась ще у 1960-х та 2000-х роках.

«Професорську колонію» вважають елітною частиною міста, адже тут слабкий транспортний рух, багато зелені, вузькі вулички, замощені старою бруківкою.

У Професорській колонії проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.

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