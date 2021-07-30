На Львівщині медикам, які підхопили коронавірус під час роботи, виплатили майже 3 млн грн

Медпрацівникам Львівської області, які інфікувались під час виконання посадових обов’язків, виплатили понад 2,7 млн грн. Компенсують втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Фонд соціального страхування України виплатили львівським медикам понад 2,7 млн грн.

Лікарям, медсестрам, медбратам та іншим медичним працівникам закладів охорони здоров’я Львівської області Управління оплатило 6620 днів тимчасової непрацездатності.

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Нагадаємо, гостре профзахворювання медичних та інших працівників на Covid-19 вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає низку страхових гарантій. Так, окрім компенсації втраченого доходу за час лікування від коронавірусної хвороби, Фонд фінансує:

одноразову допомогу за кошти держбюджету у разі смерті медика;

одноразову допомогу за кошти держбюджету у разі встановлення інвалідності;

одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі смерті медичного працівника для членів його родини;

одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі смерті медичного працівника для осіб, які перебували на його утриманні;

одноразову страхову виплату за кошти Фонду у разі встановлення втрати працездатності, інвалідності (розмір залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму);

щомісячну страхову виплату для медичного працівника, якому встановлено стійку втрату працездатності, інвалідність (розмір щомісячної допомоги повністю компенсує втрачений заробіток залежно від відсотку втрати працездатності);

щомісячну страхову виплату у разі смерті медика для осіб, які мають на неї право;

також для медичних працівників, яким встановлено стійку втрату працездатності, інвалідність, Фонд фінансує майже 20 видів медичних і соціальних допомог (зокрема, лікування та медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування із визначеною періодичністю).

Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже 2026 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування. На все це із бюджету пішло майже 34 млн грн.

Як писав Львівський портал, матеріальну допомогу із бюджету Львова вирішили надавати ще й освітянам, що підхопили Covid-19.

Також Львівська область входить у трійку лідерів серед регіонів, де підприємці та наймані працівники отримали найбільше «карантинних» виплат.

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