У Львові хворі на Covid освітяни отримають матеріальну допомогу

Виконавчий комітет Львівської міськради передбачив у бюджеті розвитку кошти на виплату матеріальної допомоги освітянам, які захворіли на коронавірус. Відповідне рішення прийняли у четвер, 17 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком вніс зміни до розподілу бюджету розвитку і передбачив 5 млн грн на виплату матеріальної допомоги працівникам міських закладів освіти, яким діагностували коронавірус.

Яку саме суму допомоги мають отримати освітяни і скільки їх буде, наразі ще не відомо. Кошти перерахують міському управлінню соцзахисту, яке й має зайнятись цими виплатами.

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Зазначимо, під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже майже 2000 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше у Львівській міськраді говорили, що хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень COVID-19.

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