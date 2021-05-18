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Львівщина – друга в Україні за кількістю отриманих «карантинних» виплат

Юлія Осим

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Львівська область входить у трійку лідерів серед регіонів, де підприємці та наймані працівники отримали найбільше «карантинних» виплат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Станом на 17 травня з держбюджету вже направлено мільярд гривень на виплату допомоги бізнесу, діяльність якого була призупинена через посилення карантинних обмежень у «червоних зонах». На сьогодні це 125 тисяч найманих працівників та підприємців України.

Так, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49 144 ФОПи.

Серед регіонів найбільше виплат вже отримали заявники у Києві (понад 206 млн грн), Львівській (майже 107 млн грн) та Харківській (90 млн грн) областях.

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Зазначимо, що «карантинні» 8000 грн спричинили ажіотаж серед підприємців. Загалом на такі виплати Україна передбачила 1,4 млрд грн. Заявки на ці виплати підприємці можуть подавати до 19 травня.

Нагадаємо, що Львівська область у «червоній» зоні перебувала з 25 березня до 25 квітня.

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