У МОЗ назвали умову, за якою можуть скасувати носіння масок в Україні

В Україні поки що не розглядають варіанту скасування носіння масок, навіть для вакцинованих. Це може відбутися лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що поки в Україні не скасовуватимуть носіння масок для вакцинованих, оскільки вони є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень.

«Ні, ми поки такого не розглядаємо (скасування носіння масок для вакцинованих, – ред.). Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень», – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, повне скасування маскового режиму можна розглядати лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою.

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«Ми можемо розглядати (скасування масок, – ред.) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію», – пояснює головний санлікар.

Ігор Кузін зауважує, що осінь і зиму українці проведуть у масках.

«Так. Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити. І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду», – додає він.

Нагадаємо, вже на початку осені в Україні очікують третю хвилю коронавірусу через штам «Дельта». Він є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю. Через це Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта».

Наразі 17 українцям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

На Львівщині також нещодавно підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх хворі вже одужують.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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