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За Зеленського знову готові голосувати майже 28% українців

Вероніка Рой

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Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у другому турі ймовірно зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування, наразі президентський очолює Володимир Зеленський. За нього б проголосували 27,7% тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Петра Порошенка підтримали б 13,4%, Юлію Тимошенко – 11,4%, Юрія Бойка – 10,1%, Ігоря Смешка – 7,8%, Володимира Гройсмана – 6,1%, Євгена Мураєва – 6% та Дмитра Разумкова – 4,1%. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Попри те, що Петро Порошенко – серед лідерів у рейтингу, за кого українці б віддали свої голоси на президентських виборах, він також очолює і антирейтинг. Так, за нього 46% українців не проголосували б за жодних обставин.

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Також 36% не проголосували б за Юлію Тимошенко, 34% – Юрія Бойка, 29% – Володимира Зеленського, 26% – Олега Ляшка, кожен п’ятий не проголосував б за жодних обставин за Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока.

Рівень не довіри до чинного президент України Володимира Зеленського залишився на тому рівні, що і минулого місяця і становить 52%. Також Юлії Тимошенко не довіряють – 68%, Юрію Бойку – 57%, Петру Порошенку – 72%, Віктору Медведчуку – 70%.

Опитування проводили з 23 до 25 липня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як писав Львівський портал, станом на початок 2021 року президенту Володимиру Зеленському не довіряли 58% українців, довіряли – 38%.

Влітку минулого року підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалювала більшість.

За останніми проведеними опитуваннями на Львівщині, президенту Зеленському не довіряють 52% мешканців області.

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