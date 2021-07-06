Зеленському не довіряють 52% українців, але це не завадило б йому знову виграти вибори, – соціологи

Володимиру Зеленському не довіряють 52% українців. Втім незважаючи на це, у другому турі президентських виборів він все одно здолав би всіх своїх конкурентів. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного групою «Рейтнг» 30 червня – 3 липня.

Президенту України Володимиру Зеленському висловили свою довіру 46% українців, натомість 52% йому не довіряють. Проте навіть із такими показниками він очолює рейтинг довіри до політиків.

На другому місці рейтингу йде Юлія Тимошенко, якій довіряють 30% респондентів, не довіряють – 68%. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 58%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють – 75%. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 52%, а ще 28% українців взагалі не чули про такого.

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Соціологи також змоделювали друий тур президентських виборів. У ньому, незважаючи на довіру лише 46% громадян, Володимир Зеленський все одно б здолав усіх своїх опонентів.

Так, у парі Зеленський-Порошенко результат був би 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного опитування у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій, серед громадян віком 18+. Участь у дослідженні взяли 2500 респондентів. Похибка становить не більше 2%.

Як писав Львівський портал, станом на початок 2021 року президенту Володимиру Зеленському не довіряли 58% українців, довіряли – 38%.

Влітку минулого року підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалювала більшість.

За останніми проведеними опитуваннями на Львівщині, президенту Зеленському не довіряють 59% мешканців області.

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