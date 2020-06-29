Підтримка Зеленського впала до рекордного мінімуму

З часу обрання Президентом України Володимира Зеленського його підтримка впала до рекордно низьких 38%. Дії гаранта вперше не схвалює більшість. Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології, передає кореспондент Львівського порталу.

Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні таких було 47%). Водночас, 45% – не схвалюють (в травні – 37%). Різниця між прихильниками і противниками, вперше за останній рік стала від’ємною, і становить 7%.

За останній місяць здали свої позиції й Кабмін та Верховна Рада України.

23% опитаних в червні схвалюють дії Кабінету міністрів (24% в травні); 59% – не схвалюють (61% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 36% пунктів. В порівнянні з травнем баланс оцінок дії уряду майже не змінився.

21% українців схвалюють дії Верховної Ради (22% в травні); 62% – не схвалюють (65% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41 відсоткових пунктів.

Як відомо, КМІС проводив опитування із 20 по 23 червня 2020 року, методом телефонних інтерв’ю, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До неї не включені території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка становить не більше 2%.