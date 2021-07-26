Представник ВООЗ заявив, що львів’яни ігнорують маски та соціальну дистанцію

Під час перебування у Львові глава Національного бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні доктор Ярно Хабіхт помітив, що мешканці стали ігнорувати заходи безпеки. Зокрема, забувають про соціальну дистанцію та носіння масок. Про це він заявив у понеділок, 26 липня, під час брифінгу, передає Львівський портал.

Він зазначив, що уникнути нової хвилі коронавірусу навряд чи вдасться.

«Нового штаму коронавірусу не уникнути ні в Україні, ні в інших країнах. Але важливо, що вакцини працюють, і те, що працівники сфери охорони здоров’я зараз мають значно більше досвіду, ніж торік», – каже Ярно Хабіхт.

Представник ВООЗ переконаний, що рівень захворюваності також залежить і від того, як люди дотримуються заходів безпеки. Зокрема, під час перебування у Львові Ярно Хабіхт помітив, що більшість мешканців ігнорують заходи безпеки.

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«Важливо, щоб ми використовували ті інструменти, які є явними для нас: носили маски, дотримувалися фізичної дистанції і мили руки. Коли я вчора прогулювався вулицями Львова, в мене склалося враження, що люди почали про це забувати. Потрібно їм нагадувати, що вони повинні краще дотримуватися цих заходів», – додав Ярно Хабіхт.

Зауважимо, доктор Ярно Хабіхт перебував на Львівщині з приводу місії Всесвітньої організації охорони здоров’я для моніторингу результатів підтримки регіону ВООЗ та ЄС у межах спільного проєкту у відповідь на COVID-19.

Зазначимо, за весь період пандемії на Львівщині COVID-19 підтвердили у 137 989 осіб. Також вже є три випадки інфікування штамом «Дельта».

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми штаму «Дельта» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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