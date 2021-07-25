Вчені досліджують новий штам коронавірусу

Фахівці з Британської служби охорони здоров’я (PHE) виявили в країні випадки зараження новою мутацією коронавірусу B.1.621 і зараз досліджують цей штам. Про це пише УП.

Так, у Великій Британії вже підтверджено 16 випадків зараження цим штамом Covid, більшість з них пов’язані з поїздками громадян за кордон.

Відомство зазначає: наразі ще невідомо, чи викликає цей штам більш важкий перебіг захворювання, і наскільки дієві проти його поширення існуючі вакцини. В країні почалися лабораторні випробування, щоб визначити вплив нових мутацій на поведінку вірусу.

Зараз у Великій Британії переважає штам Covid «Дельта».

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Британські ЗМІ з посиланням на дані ВООЗ повідомляють, що перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні, і з тих пір його зафіксували у 26 різних країнах і регіонах, але майже половина зареєстрованих випадків припадає на США.

Як писав Львівський портал, перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

Напередодні на Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Головний санітарний лікар каже, що через циркуляцію «Дельти» восени Україна піде на жорсткий карантин. Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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