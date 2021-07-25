Пів року роботи лікарень обійшлися Львівщині у 4,7 млрд грн

Протягом першої половини 2021 року утримання й робота медзакладів Львівської області обійшлася майже у 4,7 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На роботу лікарень та інших медзакладів Львівщина вже витратила 57% коштів, передбачених на 2021 рік, – понад 4,69 млрд грн. Левова частка цієї суми, 4,1 млрд грн, – це виплати від Нацслужби здоров’я, ще 491 млн грн дали з місцевих бюджетів і 99 млн грн становила субвенція з держбюджету.

Загалом на 2021 рік на свою роботу медичні заклади області мають отримати понад 8,1 млрд грн. Нацслужба здоров’я профінансує надані послуги пацієнтам на 6,81 млрд грн, ще понад 1 млрд грн передбачила у своїх бюджетах місцева влада, також 266 млн грн перерахує держава як субвенцію.

Більшість річного плану фінансування, понад 67%, медзаклади Львівщини витратять на оплату праці медиків – 5,46 млрд грн. Комунальні послуги обійдуться у 375 млн грн, придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування – ще у 933 млн грн.

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На придбання обладнання й предметів довгострокового користування підуть 664 млн грн.

Зазначимо, що на роботу з коронавірусом медзаклади на Львівщині також уже витратили понад 760 млн грн. На що саме пішли гроші, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, у 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила лише 11 тисяч гривень. При цьому на Львівщині лікарі отримували по 9-10 тисяч гривень, це були одні з найнижчих зарплат серед усіх областей.

Натомість у першій половині 2021-го український лікар отримував у середньому 13,3 тисячі гривень на місяць, тоді як «сімейник» у поліклініці чи амбулаторії – понад 16 тисяч гривень. Даних щодо зарплат на Львівщині в НСЗУ не конкретизують, але вже не говорять, що лікарі області отримують найнижчі зарплати серед інших регіонів.

Вже другий рік поспіль найвищі зарплати у медицині залишились за працівниками «швидкої». Так, лікар екстреної медичної допомоги отримує майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

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