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Цьогоріч на боротьбу з коронавірусом у Львівській області вже витратили 760 млн грн

Дарина Романишин

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За І півріччя 2021 року на боротьбу з коронавірусом  медзаклади Львівщини отримали понад 760 млн грн. Про це інформують у департаменті фінансів Львівської ОДА.

У поточному році в місцевих бюджетах області на боротьбу з пандемією  COVID-19 передбачили понад 177 млн грн, з яких вже використали близько 168 млн гривень.

Окрім того, протягом п’яти місяців медзаклади отримали ше 586 млн грн  з державного бюджету через Національну службу здоров’я України.

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За ці кошти придбали: дезінфікуючі та стерилізаційні засоби, діагностичні набори та витратні матеріали для медичних закладів та хворих  на COVID-19.

Таким чином за перше півріччя 2021 року на боротьбу з коронавірусом медичним закладам Львівської області вже витратили понад 760 млн грн.

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