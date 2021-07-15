Цьогоріч на боротьбу з коронавірусом у Львівській області вже витратили 760 млн грн

За І півріччя 2021 року на боротьбу з коронавірусом медзаклади Львівщини отримали понад 760 млн грн. Про це інформують у департаменті фінансів Львівської ОДА.

У поточному році в місцевих бюджетах області на боротьбу з пандемією COVID-19 передбачили понад 177 млн грн, з яких вже використали близько 168 млн гривень.

Окрім того, протягом п’яти місяців медзаклади отримали ше 586 млн грн з державного бюджету через Національну службу здоров’я України.

Реклама партнерів

За ці кошти придбали: дезінфікуючі та стерилізаційні засоби, діагностичні набори та витратні матеріали для медичних закладів та хворих на COVID-19.

Таким чином за перше півріччя 2021 року на боротьбу з коронавірусом медичним закладам Львівської області вже витратили понад 760 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.