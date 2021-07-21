В Україні вже 1,5 мільйона людей повністю вакцинувались від covid

Станом на 21 липня в Україні понад півтора мільйона людей отримали дві необхідні дози вакцини від коронавірусу. За останню добу, 20 липня, щепили щ119е 100 тисяч осіб. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, 20 липня в Україні зробили 100 003 щеплення проти коронавірусу. Першу дозу отримали 60 587 осіб, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Більшість щеплень за добу зробили вакциною Pfizer (45 270). Також вакцинували препаратом CoronaVac (38 129), AstraZeneca (14 984) та Moderna (1 620).

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Найбільше щеплень за добу зробили у Києві – 18 698, а також в Одеській (7 354), Львівській (6 547) та Полтавській (6 269) областях.

Водночас найменше – у Луганській (1 288) та Тернопільській (1 371) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали першу дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

Додамо, що станом на 21 липня щеплення проти коронавірусу мають 173 736 мешканців Львівської області. При цьому 98 153 людини з них отримали дві необхідні дози вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи з 22 по 25 липня та локації– за цим посиланням.

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