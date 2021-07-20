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Власник мережі алкомаркетів скупив 12 комунальних приміщень у Львові

Наталя Дуляба

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Протягом трьох місяців власник відомої мережі алкомаркетів скупив на аукціонах 12 комунальних приміщень, на які витратив більше 32 млн грн. Про це свідчать результати торгів у системі Prozorro.sale, повідомляє Львівський портал.

З кінця квітня і до середини липня ПП Фірма «Престиж-сервіс» викупила на аукціонах, які організовувало міське управління комунального майна, 12 об’єктів у Львові. Йдеться про нежитлові приміщення на перших поверхах будинків, де досі діяли магазини, здебільшого продуктові.

Вся ця нерухомість, розташована у різних районах міста, обійшлася підприємству у понад 32 млн грн.

У деяких аукціонах ПП Фірма «Престиж-сервіс» вигравала, адже була єдиним учасником, десь перемогу у торгах вдалося здобути, заплативши лише на 1 грн більше від конкурента.

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Отож ПП Фірма «Престиж-сервіс» купило у міста таку нерухомість:

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП Фірма «Престиж-сервіс» існує у Львові з 1996 року і займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомості. Її засновником є львів’янин Ігор Цільник.

Водночас Ігор Цільник є власником ТзОВ «Овація», що займається гуртовою торгівлею напоями. Як відомо, саме цьому підприємству належить відома мережа алкомаркетів «Гуртові ціни. Алкоголь», які згодом були перейменовані на «Чарку до свята», бо у Львові заборонили розміщувати рекламні вивіски, що містять слово «алкоголь».

Нагадаємо, через дірки у бюджеті Львів збільшив планку щодо надходжень до бюджету-2021 від продажу комунальної землі та приміщень. Цьогоріч місто збирається продати щонайменше 150 власних об’єктів нерухомості. Станом на травень від реалізації комунальних приміщень Львів отримав понад 60 млн грн.

Щодо продажу землі, то Львівська міська рада у 2021-му збиралась заробити 250 млн грн, проте згодом план підняли до 400 млн грн. Ця сума є вдвічі більшою від доходу, отриманого від продажу землі торік.

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