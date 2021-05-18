У травні Львів заробив майже 20 млн грн від продажу комунальних приміщень

Від початку травня Львівська мерія продала шість приміщень на аукціонах. Від цього місто отримало майже 20 млн грн. Більше половини з них вилучили на продажі приміщення на вул. Раппопорта, 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, на сьогодні у системі Prozorro.Продажі проводять декілька аукціонів з продажу комунальних приміщень. Один з аукціонів уже завершився – місто продало приміщення на вул. Раппопорта, 1 за 11,2 млн грн.

Зокрема, продано нежитлове приміщення 1-го поверху, загальною площею 95,5 кв.м. на вул. Раппопорта, 1. Участь в аукціоні взяли двоє покупців. Детальніше про аукціони, які відбуваються у системі Prozorro.Продажі, можна дізнатися за посиланням.

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Загалом від початку травня у Prozorro.Продажі відбулось декілька аукціонів, за які місто отримало 19,7 млн грн. Серед них:

вул. С. Васильківського, 9: 89 кв. м, 1-ий поверх – 3,5 млн грн;

вул. С. Бандери, 47-а: 58 кв. м, 1-ий поверх – 3,1 млн грн;

пл. Святого Теодора, 11: 39 кв. м, 1-ий поверх – 1,5 млн грн;

вул. І. Котляревського, 21: 22 кв. м, цоколь – 251 тис грн;

вул. Зубрівська, 34: 15 кв. м, 1-ий поверх – 137 тис грн;

вул. Раппопорта, 1: 95,5 кв. м. 1-ий поверх – 11,2 млн грн.

Зазначимо, з 2017 року Львів є лідером серед інших міст України. Тоді від прозорої приватизації 74 млн грн. У 2018 році – 88 млн грн, у 2019 році – 294 млн грн, у 2020 році – 123 млн грн. Від початку 2021 року завдяки прозорим аукціонам місто вже отримало понад 60 млн грн.

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