У Ратуші перерахували бюджет Львівської ОТГ-2021. Що змінилось

У Львівській міськраді перерахували основні показники бюджету Львівської ОТГ на 2021 рік: тепер доходи зросли на 787 млн грн і становитимуть 11,1 млрд грн. Втім бюджет громади ще мають затвердити депутати на сесії. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У четвер, 17 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради вніс зміни до основних показників бюджету Львівської ОТГ на 2021 рік. Дохідну частину вдалося збільшити на 787 млн грн завдяки перерахунку податків, а також майбутнім продажам комунального майна й сплаті пайових внесків.

Відтак дохід Львівської ОТГ наступного року складатиме 11,1 млрд грн, хоча раніше було передбачено лише 10,3 млрд грн.

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«Доходи збільшено на 47 млн грн завдяки перерахунку ПДФО, на 30 млн грн – від надходжень єдиного податку, 160 млн грн – від акцизного податку, адже ВРУ вирішила залишити податок із пального на місцях, ще 30 млн грн – від податку на нерухомість. Відтак доходи загального фонду збільшились на 267 млн грн», – пояснив директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук.

Крім цього, у мерії вирішили збільшити на 520 млн грн доходи спеціального фонду завдяки більшим продажам комунального майна (з 80 до 300 млн грн), землі (з 100 до 250 млн грн) та навість сплаті пайового внеску, який з 2021 року в Україні скасують (150 млн грн).

При цьому Олег Іщук відзначив, що це вдалося зробити, оскільки управління економіки вже уклало з забудовниками договори, у яких прописано, що сплатити 150 млн грн пайових внесків на розвиток інфраструктури вони мають саме у 2021-му.

Видатки бюджету Львівської ОТГ-2021 заклали також на рівні 11,1 млрд грн.

Також на 357 млн грн зріс обсяг бюджету розвитку і наступного року він становитиме 2,49 млрд грн. Саме з бюджету розвитку фінансують всі ремонти доріг, вулиць, реставрації об’єктів.

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Тепер оновлені показники бюджету Львівської ОТГ на 2021 рік передадуть на обговорення депутатів, а після цього остаточно бюджет громади має затвердити сесія Львівської міськради.

Втім коли саме депутати зберуться на сесію, наразі ще не відомо, адже через коронавірус в Андрія Садового її втретє переносять. Через це Львівська міська рада досі не має секретаря та сформованих депутатських комісій.

Нещодавно у мерії пояснили, чому, зважаючи на COVID-19 в Садового, сесію не роблять в онлайн-режимі. Детальніше читайте за цим посиланням.

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